Втрати ворога перевалили за 47 тисяч Шойгу відсторонений від військового керівництва – розвідка Великої Британії » Росіяни будують понтонну переправу біля Антонівського мосту Супутникові знімки за 27 серпня свідчать про те, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні. Джерело: «Схеми» Деталі: На знімках видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. 27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів. Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня. Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка. У британській розвідці додали, що наплавний міст, «швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ».