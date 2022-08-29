Росія відмовилась створювати безпечну зону навколо Запорізької АЕС

Росія не буде проводити демілітаризацію Запорізької АЕС і створювати там безпечну зону. Водночас місію МАГАТЕ на ядерний об’єкт там вважають необхідною.

Про це, як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

“Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться”, – сказав він.

Водночас, за словами Пєскова, Росія вважає місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС необхідною, але її можливі модальності обговорюватимуть на місці. Він підтвердив, що місія заїде на територію ЗАЕС з підконтрольної Україні території.

Прессекретар Володимира Путіна також прокоментував перемикання подання електроенергії з Запорізької АЕС з України на Росію, зазначивши, що це питання технологічне.