На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, — голова Нафтогазу Окупанти безуспішно вели штурмові дії та наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського » РФ намагається перешкоджати візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану Росіяни продовжують перешкоджати роботі місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Вони почали впроваджувати стратегії, подібні до іранських Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Як зазначається, таким чином загарбники намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. «МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із «переважно нейтральних країн», які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження», — наголошує ISW. Однак, Росія добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх «несправедливо упередженими», кажуть експерти. «Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на «справедливість» інспекцій МАГАТЕ — це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям», — пояснили аналітики. В Інституті додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про: порушення безпеки на станції; те, що РФ намагається обмежити присутність українських співробітників на ЗАЕС; те, що окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою «припинити українські обстріли» для надання інспекторам.