РФ намагається перешкоджати візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, таким чином загарбники намагаються затримати прибуття співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.
«МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із «переважно нейтральних країн», які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження», — наголошує ISW.
Однак, Росія добилася виключення зі складу місії США та Великої Британії, назвавши їх «несправедливо упередженими», кажуть експерти.
«Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на «справедливість» інспекцій МАГАТЕ — це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям», — пояснили аналітики.
В Інституті додали, що, за даними українських офіційних джерел, росіяни катують співробітників ЗАЕС, аби ті не розповіли інспекторам МАГАТЕ про: порушення безпеки на станції; те, що РФ намагається обмежити присутність українських співробітників на ЗАЕС; те, що окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою «припинити українські обстріли» для надання інспекторам.
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