У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту «Київ» У Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів » Ракети вибухнули біля будівлі ОВА: Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова Обидві запущені окупантами вчора ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА Фото наслідків удару опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють комунальні служби та правоохоронці. На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300», — написав Синєгубов. Нагадаємо, вранці 29 серпня війська РФ обстріляли Київський район Харкова. Пошкоджень зазнали будинки, є поранений