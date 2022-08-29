Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

В Израиле депутаты парламента проголосовали за самороспуск, открыв тем самым путь к проведению новых выборов — уже пятых за менее чем четыре года. В поддержку законопроекта о самороспуске кнессета в четверг, 30 июня, проголосовали 92 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Новые выборы назначены на 1 ноября. Правящая в Израиле коалиция в составе восьми партий распалась в начале прошлой недели. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт с полуночи передаст свой пост лидеру либеральной партии «Еш атид» — министру иностранных дел Яиру Лапиду. Беннетт уже сообщил, что не будет выставлять своей кандидатуры на новых выборах.