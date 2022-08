У Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів Втрати ворога перевалили за 47 тисяч » Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії на шляху до США Найбільший військовий корабель Великої Британії зламався біля південного узбережжя країни невдовзі після того, як вирушив у місію до Сполучених Штатів. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Sky News. HMS Prince of Wales, другий з двох авіаносців Королівського флоту, зіткнувся з «новою механічною проблемою», сказав представник флоту. Повідомляється, що авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів, який повноцінно увійшов до складу флоту лише минулого року, стоїть на якорі на південний схід від острова Уайт, поки триває розслідування. «HMS Prince of Wales залишається в районі навчань на південному узбережжі, поки проводить розслідування нової механічної проблеми», — сказав представник Королівського флоту. Про проблему вперше повідомив UK Defense Journal, онлайн-сайт новин, присвячений питанням оборони, який посилався на непідтверджені повідомлення про пошкодження правого карданного валу. Другий спеціалізований новинний сайт Navy Lookout повідомив, що 65 000-тонний військовий корабель зазнав «значної технічної несправності». «Якщо проблема виявиться серйозною, само собою зрозуміло, що це надзвичайно прикро і не дуже добре виглядає для RN [Королівського флоту]», — повідомило видання. Військовий корабель вирушив із Портсмута в суботу у місію, щоб, як описав Королівський флот, «сформувати майбутнє реактивних літаків-невидимок і безпілотників біля узбережжя Північної Америки та Карибського моря». Поїздка — за умови, що вона продовжиться — має меті візит авіаносця до Нью-Йорка, Галіфакса у Канаді та Карибських острові, з використанням винищувачів п’ятого покоління F-35, а також безпілотників. HMS Prince of Wales, який очолює авіаносну групу, розгорнув фрегат, танкер і авіаційну групу вертольотів і безпілотників. Військові літаки F-35 мають приєднатися до корабля в США.