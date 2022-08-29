Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: військові закликають дотримуватись інформаційної тиші

Про це під час брифінгу повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

“Сили ворога досить потужні, вони підтягувались туди досить давно, збирали військові резерви, техніку… Але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищені установки протиповітряної оборони. Це все послабило ворога, безумовно. Але ми не плекаємо порожніх надій, розуміючи, що ворог досить потужний. І навіть те, що він має моральну дестабілізацію у своїх військах, може бути використано нами на нашу користь. Але розслаблятися ще зарано”, — сказала вона.

Гуменюк наголосила, що для будь-якої військової операції потрібна тиша, а не ажіотаж.

“Наразі в умовах інформаційної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, якщо навіть вони дуже надихають, мають відбутись і мати логічне завершення. Тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула, тепер треба набратись терпіння і зрозуміти послідовність дій військових підрозділів”, — пояснила начальниця пресцентру.