ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках на Сході України

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Бахмутському напрямку противник намагався наступати у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове — Первомайське, отримав відсіч та відійшов. Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. Завдав авіаударів біля Валентинівки та Водяного.

На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти. Були обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне, Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала. Ворог обстріляв район Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.