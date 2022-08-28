В ISW оцінили, чи зможе новий армійський корпус РФ змінити ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

В ISW припускають, що новосформовані батальйони, які входять до складу 3-го армійського корпусу РФ будуть розгорнуті в Україні для відновлення наступальних операцій у напрямку Донецька та на півдні.

Батальйони, які формує Росія, розділили на дві групи. Частина з них відправляється на передову одразу після короткої базової підготовки. Інші об’єднано в новий 3-й армійський корпус. Аналіз Janes Intelligence Group нових зображень із бойової підготовки корпусу на полігоні Муліно в Нижньому Новгороді виявив, що війська тренуються з більш сучасною російською технікою, такою як БМП-3, Т-80БВМ і танки Т-90М, а також новітні варіанти автоматів АК-12. Цей факт свідчить про те, що російські військові мають намір залучити їх до наступальних операцій і сподіваються відновити їхні темпи.

Частини 3-го армійського корпусу вже розгортаються ближче до кордону Росії з Україною. Зокрема, Conflict Intelligence Team 27 серпня помітила танки Т-80БВ і Т-90М, які були в Муліно, у Ростовській області. Ймовірно, росіяни мають залучити корпус для посилення наступальних операцій поблизу Донецька, де просування поблизу Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після досягнення певних успіхів. Інші частини 3-го армійського корпусу можуть розгорнутися на південному напрямку, зокрема, в районі Херсона.

Між тим, аналітики ISW дійшли висновку, що нові підрозділи навряд чи створять ефективну бойову міць.

«Краще оснащення не обов’язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад не є добре навченим та дисциплінованим. Багато найманців не мають бойового досвіду. А отримані зображення свідчать, що вони фізично непридатні та старі», — підсумували в ISW.