Україна застосувала американську концепцію опору для вибухів у Криму

Джерело: CNN

Деталі: Мова йде про «Оперативну концепцію опору» (Resistance Operating Concept/ROC). Вона була розроблена США спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році, після війни Росії з Грузією у 2008 році. CNN зазначає, що спочатку лише Естонія, Литва та Польща висловили ентузіазм щодо нової доктрини, але після окупації Криму Росією у 2014 році, що приголомшило Україну та Захід, інтерес до методу опору швидко зріс. Концепція опору передбачає основу для здатності країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору, що визначається як зусилля всієї країни щодо відновлення суверенітету на окупованих територіях. Доктрина не призначена для створення чи підтримки повстанського руху; її мета – створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету.

CNN пише, що підходом керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російської армії. Доктрина опору передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисні підпали та додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів, та закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, аби запобігати поширенню ворожих повідомлень та підтримувати єдність населення. Відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек з поп-музики чи хеві-металу, стали вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Зазначається, що «навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки у західних ЗМІ на свою користь і часто олюднюючи українських військовослужбовців так, як це ганебно не вдалось російським військовим». CNN також пише, що в авангарді опору перебуває президент Володимир Зеленський, який «своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору. Його візити на передову висвітлюють світові новини, а президента Росії Володимира Путіна рідко можна побачити поза Кремлем або Сочі». Шквал повідомлень, своєю чергою, спровокував хвилю підтримки з-за кордону і збільшив постачання більшої кількості зброї та боєприпасів.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, який був командувачем Командування спеціальних операцій у Європі під час розробки доктрини, сказав CNN, що «вони (українці – Ред.) використовують усі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати збройні сили Російської Федерації… Просто дивовижно спостерігати за тим, що, попри неймовірні втрати життів та жертв, воля до опору та рішучість чинити опір можуть здійснити».

Полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників Оперативної концепції опору, бачить ознаки її використання у серії недавніх вибухів у Криму.

Дослівно Кевін Стрінгер: «Оскільки ви не можете досягти результату у звичайний спосіб, ви використовуватимете спецпризначення, яке потребуватиме підтримки опору – розвідка, ресурси, логістика – щоб отримати доступ до цих регіонів… З великою ймовірністю можна говорити про те, що принципи ROC застосовуються в реальних бойових діях просто зараз».