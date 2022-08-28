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У Румунії перекинувся автобус з українцями. 23 у шпиталі

У Румунії перекинувся автобус з українцями

Про це повідомляє Romania, — інформує «Еспресо.Захід«.

У гміні Гароафа близько 2:45 ночі в автобусі, який прямував з Туреччини в Україну, з українськими матерями та дітьми. Схоже, водій не впорався з керуванням, в’їхав на міст і автобус перекинувся.

23 людини були доставлені до лікарні для медичного огляду, з них ніхто не перебуває у важкому стані. Одна людина отримала вивих плеча та була госпіталізована, а ще одна людина нібито мала політравму хребта. Лікарі досі оглядають людей, які прибули до відділення невідкладної допомоги лікарні швидкої допомоги повіту Фокшань.

Решту пасажирів автобуса доставили до Центру приймання біженців, а потім до Центру розміщення біженців. «Близько обіду їх відправлять в Україну, і ми забезпечимо їх транспортування до кордону», – сказав префект Нікушор Халічі.

28 августа, 2022 | Category: Новости, Украина

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