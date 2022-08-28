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У Румунії перекинувся автобус з українцями. 23 у шпиталі Новый кэшбэк-сервис Bonushops и его особенности » У чергах на виїзд з України на кордоні очікують півтори сотні автомобілів Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон подає інформацію про черги у пунктах пропуску Про це йдеться на Facebook-сторінці управління, — інформує «Еспресо.Захід«. Зокрема на кордоні з Республікою Польща: «Ягодин» — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється); «Устилуг» — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); «Угринів» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); «Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); «Грушів» — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); «Краківець» — 30 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); «Шегині» — 10 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках); «Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації). На кордоні зі Словацькою Республікою: «Малий Березний» — 35 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках); «Ужгород» — 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід); «Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години). На кордоні з Угорщиною: «Тиса» — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); «Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години); «Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години); «Лужанка» — 5 л/а, 0 пішоходів; «Вилок» — 10 л/а, 0 пішоходів. На кордоні з Румунією: «Дякове» — 0 л/а, 0 пішоходів; «Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів; «Порубне» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. На кордоні з Республікою Молдова: «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів; «Кельменці» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів; «Росошани» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів; «Сокиряни» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.