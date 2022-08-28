У чергах на виїзд з України на кордоні очікують півтори сотні автомобілів

Про це йдеться на Facebook-сторінці управління, — інформує «Еспресо.Захід«.
Зокрема на кордоні з Республікою Польща:
«Ягодин» — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Грушів» — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Краківець» — 30 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» — 10 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
На кордоні зі Словацькою Республікою:
«Малий Березний» — 35 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» — 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
«Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
На кордоні з Угорщиною:
«Тиса» — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» — 5 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» — 10 л/а, 0 пішоходів.
На кордоні з Румунією:
«Дякове» — 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
На кордоні з Республікою Молдова:
«Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Кельменці» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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