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У чергах на виїзд з України на кордоні очікують півтори сотні автомобілів

пункти пропуску

Про це йдеться на Facebook-сторінці управління, — інформує «Еспресо.Захід«.

Зокрема на кордоні з Республікою Польща:

«Ягодин» — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» — 30 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» — 10 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

На кордоні зі Словацькою Республікою:

«Малий Березний» — 35 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» — 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

На кордоні з Угорщиною:

«Тиса» — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» — 5 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Румунією:

«Дякове» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

На кордоні з Республікою Молдова:

«Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Кельменці» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Сокиряни» — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

28 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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