Експерт поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Росія почала економити ракети не досягнувши бажаних результатів, на які розраховувала в ході масованих ракетних ударів по території України. Це можна простежити в статистиці на День Незалежності: лише 8 ракет Х-22 прорвалися крізь українську ППО, хоча Росія демонструвала дуже високу активність — понад 200 вильотів літаків, які в більшості були імітацією загрози ракетного удару», — зазначив Рябих.

Військовий експерт додав, що російські ракети також є носіями ядерної зброї.

«Ракети, які Росія застосовує проти України, також є носіями ядерної зброї. РФ необхідно зберігати достатньо великий резерв таких ракет на випадок загострення ситуації — коли доведеться воювати в умовах застосування ядерної зброї», — зауважив Валерій Рябих.