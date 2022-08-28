Росія обстріляла Нікополь некерованими ракетами

Про це повідомляє ОК «Південь».

«Ситуація в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу», — йдеться у звіті.

За день 27 серпня росіяни завдавали удари по позиціях ЗСУ безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня».

З гелікоптера Мі-24 Росія атакувала некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без людських втрат.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, 27 серпня прибережну територію Нікополя обстріляли з боку Запорізької області. Пошкоджено адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки. Також в ніч на 28 серпня ворог декілька раз обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії та РСЗВ, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Також за добу декілька разів обстріляли Марганецьку громаду, пошкоджень та руйнувань зазнали 11 приватних будинків, господарські споруди та підприємство швейної фабрики, лінії електропередач, та водогін.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.