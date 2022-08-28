Окупанти намагалися наступати у напрямку Слов’янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 27 серпня, у facebook.

«На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов», — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що на Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони: Спірного, Сіверська та Тетянівки. Була задіяна авіація неподалік Івано-Дарʼївки, проте після наступу у напрямку Григорівки, окупанти успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. Після цього наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.