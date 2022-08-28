Новый кэшбэк-сервис Bonushops и его особенности

Cash Back — это известный и популярный современный термин. Он означает возврат части стоимости товара или услуги, которые ранее были оплачены. По сути, это скидка. Но только она предоставляется не до покупки, а уже после нее. Результат один и тот же — вы серьезно экономите. Сумма кэшбэка зависит от условий конкретного интернет-магазина. Сейчас при совершении покупок люди все чаще обращают внимание на эту «опцию», поскольку хотят вернуть часть потраченных средств. Чтобы сократить время и не искать выгодные предложения самостоятельно, вы можете воспользоваться новым сервисом Bonushops. Он привлекает потребителей в онлайн-магазины и получает вознаграждение от последних. Этой суммой кэшбэк-сервис делится с зарегистрированными пользователями.

Как воспользоваться кэшбэк-сервисом

Для получения денег после покупки в интернет-магазине необходимо зарегистрироваться на сайте bonushops.ru. Этот процесс — удобный и быстрый, не отнимает много времени. Достаточно указать электронную почту и придумать пароль, подтвердить, что вы не «робот».

После регистрации можно переходить к покупкам. У всех интернет-магазинов свой кэшбэк — от 5-7 % и выше. Потребуется выбрать конкретного продавца и совершить покупку. Она проводится на партнерских сайтах. А бонусы зачисляются на счет в кэшбэк-сервисе. После активации можно заказать их вывод в рублях на банковскую карту. Если постоянно пользоваться кэшбэк-сервисом, вы сразу заметите большую экономию.

Преимущества нового сервиса

Ювелирные изделия, товары для животных, продукты питания, аксессуары и одежда, парфюмерия, цветы, косметика, услуги клининга — все это можно купить, заказать с хорошими скидками, то есть вернуть часть затраченных денег. Новый кэшбэк-сервис работает с огромным количеством магазинов — всего их более 134-х. Поэтому каждый покупатель сможет найти подходящие ему товары и вернуть часть оплаты всего за несколько «кликов» компьютерной мышкой. К другим плюсам Бонушопс относятся:

быстрая регистрация — никаких сложностей в процессе не возникает;

удобный Личный кабинет — в нем отражаются сумма кэшбэка и его статус доступности для вывода на банковскую карту;

внушительный кэшбэк — до 30 % в зависимости от онлайн-магазина;

бесплатное обслуживание;

возможность вывода денег на любую карту — сервис работает со всеми российскими банками.

После покупки товаров и услуг данные о продажах обрабатываются. Затем магазины подсчитывают вознаграждение для сервиса и переводят его по истечении календарного месяца. А потом уже становится доступной и сумма на счету пользователя в его Личном кабинете. Сроки оплаты вознаграждения — не общие, а индивидуальные для каждого интернет-магазина. К примеру, при покупке техники в «Эльдорадо» через онлайн-сервис средства зачисляются в течение 45-75 дней.

Удобные покупки можно совершать и со смартфона через мобильное приложение. Работает реферальная программа. Можно привести друга на сайт и получить 300 рублей в подарок на баланс своего счета.