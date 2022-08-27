ЗСУ зможуть відкинути росіян на позиції 23 лютого до кінця року – генерал армії США

Збройні сили України зможуть відкинути російських загарбників на позиції 23 лютого до кінця року, якщо західні союзники продовжать постачати Києву зброю в потрібному обсязі.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle повідомив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес.

“Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна й точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі й продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту”, — сказав він.

Ходжес наголосив, що росіяни досягли кульмінації у своїх потугах захопити українські території й тепер більше нічого не можуть зробити. Водночас українці потребують спроможності перемогти.

“Росіяни вже досягли кульмінації в наступі й більше нездатні просунутися. Ба більше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого”, — зазначив колишній командувач.