Южная Корея обязалась поставить Польше танков и гаубиц на 5,76 млрд долларов

Две южнокорейские компании подписали контракты с правительством Польши на поставки танков и гаубиц на общую сумму в 5,76 млрд долларов, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на южнокорейское ведомство по закупкам вооружений DAPA.

Польша считает Россию угрозой и для самой себя и при этом отдала Украине с начала полномасштабного вторжения значительную часть своих запасов вооружений, преимущественно советского производства, в том числе 200 танков Т-72.

Hyundai Rotem Co. поставит в Польшу танки K2 Black Panther. Компания Hanwha Defense, военное подразделение корпорации Hanwha Corp , отправит самоходные гаубицы K9.

В июле для пополнения своих запасов Польша подписала с Южной Кореей соглашение о поставках 180 танков K2, нераскрытого количества артиллерийских орудий и 48 истребителей FA-50. Общую сумму поставок южнокорейские СМИ оценивали в 15 млрд долларов. Подписанные в субботу контракты представляют собой первый этап реализации этого соглашения, заявило DAPA, в сентябре ожидается подписание контракта на поставки истребителей.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, занявший свою должность в мае, подчеркивает необходимость укрепления связей страны с другими либеральными демократиями и стал первым южнокорейским лидером, принявшим участие в июньском саммите НАТО.