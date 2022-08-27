Россия завершает подготовку к «референдумам» на оккупированных территориях, – ГУР

Россия готовит проведение так называемых «референдумов» на оккупированных территориях, но условия проведения будут зависеть от ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) на Facebook в пятницу, 26 августа.

«Если говорить о «референдумах», они могут произойти на разных территориях. Во-первых, это так называемые «ЛНР» и «ДНР». Там Россия уже несколько определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей», – говорится в сообщении.

Разведка подчеркнула, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными, например, 11 сентября, когда будет день голосования в РФ. На сегодня уже созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, относящиеся к подготовке к «референдуму», почти завершены, подчеркивает ГУР МО.

Представитель разведки отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, члены правительства, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.