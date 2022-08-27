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Россия завершает подготовку к «референдумам» на оккупированных территориях, – ГУР

Россия готовит проведение так называемых «референдумов» на оккупированных территориях, но условия проведения будут зависеть от ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) на Facebook в пятницу, 26 августа.
«Если говорить о «референдумах», они могут произойти на разных территориях. Во-первых, это так называемые «ЛНР» и «ДНР». Там Россия уже несколько определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей», – говорится в сообщении.

Разведка подчеркнула, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными, например, 11 сентября, когда будет день голосования в РФ. На сегодня уже созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, относящиеся к подготовке к «референдуму», почти завершены, подчеркивает ГУР МО.

Представитель разведки отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, члены правительства, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

27 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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