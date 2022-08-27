Росія вже отримала від Ірану “сотні” безпілотників – АР

Представники західних розвідок повідомляють, що Росія отримала “сотні” безпілотників від Ірану.

Про це пише видання Associated Press з посиланням на офіційних осіб.

Тегеран здійснив поставку не зважаючи на попередження з боку США не робити цього.

Наразі невідомо чи вже використовують ці безпілотники у бойових діях в Україні.

У виданні підкреслюють, що оскільки за даними розвідслужб така поставка відбулася – це свідчить про тісну співпрацю між Москвою та Тегераном.

У політичних колах про це говорять на тлі поточних перемовин США та Ірану щодо відновлення виконання Іраном ядерної угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Ідея полягає у пом’якшені санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядреної програми.

Військові Ірану та Росії на відкритті змагань «Соколиная охота» в Ірані. Серпень 2022. Іран. Фото: Міноборони Росії

Водночас противники повернення до Угоди вважають, що скасування санкцій проти Тегерана може дозволити РФ посилити військові дії в Україні та обійти свої санкції, переправляючи нафту та інші ресурси через Іран.

Нагадаємо, нещодавно з’явилося повідомлення, що російські спеціалісти проходять тренування в Ірані з використанням безпілотників місцевої розробки.

США тоді підкреслили, що тренування російських спеціалістів в Ірані свідчить про намір Росії придбати іранські апарати.

Раніше стало відомо, що Іран демонстрував представникам Росії безпілотники “Shahed-191” і “Shahed-129”.

У липні Іран дав неоднозначну відповідь на звинувачення у постачанні зброї Росії. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявляв, що співпраця між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією почалася ще до початку війни в Україні.