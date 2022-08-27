ППО, техніка й склади з боєприпасами: ЗСУ завдали значних втрат росіянам на Півдні

Тактична авіація ЗСУ знищила російську ППО в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці й скупчення живої сили та техніки там само, а також в Ольгиному.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Південь”.
Як зазначають, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 250 вогневих завдань за добу 26 серпня, унаслідок чого росіяни зазнали значних втрат:
- 24 солдати;
- 2 реактивні системи залпового вогню “Смерч”;
- 3 самохідні гармати “Гіацинт”;
- самохідна гармата артилерії “Піон”;
- самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона”;
- 5 одиниць броньованої й автотехніки.
Крім того, було знищено склади з боєприпасами в районі Інженерного й Чорнобаївки.
“Ураження Антонівського й Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки”, — додали в командуванні.
У корабельному угрупованні російського флоту залишаються напоготові 4 ракетоносії — 2 надводних і 2 підводних — з 24 ракетами “Калібр” у спорядженні. Тому окупанти тримають Південь та інші регіони України під загрозою ракетних ударів. Ба більше, росіяни можуть використати ракетні комплекси й стратегічну авіацію з Криму.
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