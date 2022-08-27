Обов’язкова евакуація триватиме ще з трьох областей

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

” У черзі на обов’язкову евакуацію — Харківщина, Запоріжжя, включно з Миколаївщиною. Я не кажу про весь регіон, але частини цих регіонів потребуватимуть евакуації, ми також до неї готуємося”, – сказала вона.

Верещук повідомила, що з початку серпня з Донецької області за обов’язковою евакуацією виїхали понад 10 тисяч людей, третину з яких склали діти, а понад тисячу — маломобільні.

“Нам від початку серпня вдалося евакуювати понад 10 тисяч людей з Донецької області. Третина з них — діти. Більше тисячі — маломобільні та люди похилого віку: це дуже важливо, бо вони точно перебуватимуть у смертельній небезпеці під час зими на Донеччині”, – сказала вона.

Міністр зауважила, що формально відмов від евакуації наразі немає, однак мешканці Донеччини вагаються щодо виїзду з області.

“Чи люди відмовляються? Принаймні формально поки що відмов я не бачила. Однак люди кажуть, “а давайте ми зберемо своє збіжжя”, “а давайте ми почекаємо до холодів”, “а ми не знаємо, що нас там чекає”, – розповіла представниця влади.

У відповідь на ці сумніви Верещук запевнила, що держава повністю безплатно забезпечить транспортування, проживання, харчування, медичні послуги — все необхідне для зимівлі.

“Є матеріальна підтримка. Якщо це обов’язкова евакуація, то 2200 на кожну особу одразу по прибутті потяга, а також по 2000 на кожну дорослу особу, 3000 на кожну дитину або людину з інвалідністю. Кожний отримає необхідний мінімум, враховуючи, що житло та їжа будуть безплатними”, – наголосила Верещук.