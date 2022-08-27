Для розмінування узбережжя України: Британія передасть шість підводних дронів та навчить ними користуватись

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що передасть Україні підводні безпілотники, які шукатимуть російські міни у водах біля українського узбережжя.

Про це йдеться на сайті британської Міноборони.

Усього Україні передають 6 таких апаратів: три — зі складів Міноборони Великої Британії, та ще три куплять у виробників.

Ці автономні підводні апарати призначені для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працюють на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків. Це обладнання допоможе українським військовим розчистити берегову лінію від мін.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України також навчатимуть, як користуватися підводними безпілотниками. Перша частина військових вже розпочали навчання.

Тритижневі навчальні курси проводитиме група фахівців Королівського військово-морського флоту разом із 6-м флотом ВМС США. Королівський флот Великої Британії також навчає українських моряків керувати кораблями класу Sandown Minehunter.

Капітан Королівського флоту Бен Вікері розповів, що українські військові “є фантастичними” і з ними “приємно працювати та допомагати їм у боротьбі захищати свою батьківщину від агресії”.

“Ці неймовірні, вмотивовані та дуже професійні моряки взялися за це завдання та досягли неймовірного прогресу, отримавши чудовий рівень майстерності. Я надзвичайно пишаюся ними, а також фахівцями з Королівського флоту, які проводять навчання”, — сказав він.