Бритни Спирс выпустила первую песню после шестилетнего молчания (видео)

Бритни Спирс выпустила свой первый сингл с тех пор, как ее освободили из-под надзора опекунов, контролировавших практически все аспекты ее жизни. Исполненная дуэтом с Элтоном Джоном композиция Hold Me Closer («Прижми меня крепче») в пятницу была выложена на стриминговые сайты, ознаменовав возвращение Спирс к музыке после шестилетнего перерыва. «Чертовски круто, что я пою с одним из самых признанных мужчин-исполнителей нашего времени, — сказала она перед релизом. — Я немного ошеломлена… Это очень важно для меня!» Песня включает в себя три классических хита Элтона Джона — Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart — поверх свежего летнего клубного бита. Спирс и сэр Элтон поют в унисон на протяжении всего трека, их голоса утопают в эхо, что затрудняет оценку того, как изменился голос Спирс с тех пор, как мы в последний раз слышали ее пение. Тем не менее, она позволила себе несколько импровизаций, в том числе фирменное «детское» звучание в середине трека, что говорит о том, что ее вокал повзрослел и стал глубже за последние шесть лет. (Недоказанное предположение фанатов: это естественный регистр Бритни, ее бывшие менеджеры заставили ее петь «фальшивым детским голосом»). С точки зрения звучания, Hold Me Closer сделан из той же ткани, что и Cold Heart, дуэт с Dua Lipa, который в прошлом году вернул Элтона Джона на первую строчку мировых хит-парадов. Эта формула сработала безотказно для множества форматов радио и потоковых плейлистов и помогла представить хиты патриарха поп-музыки молодому поколению. Поэтому неудивительно, что и в этом сингле он пытается воссоздать магию, объединяющую звезд двух разных музыкальных эпох и ностальгические мелодии поверх ретушированного ритма диско. В интервью газете Guardian Элтон Джон сказал, что это его супруг Дэвид Ферниш предложил пригласить Спирс для записи трека. «Она пела фантастически, — отозвался о ее работе Элтон Джон. — Все говорили, что вряд ли она снова сможет петь, но она была великолепна, когда начинала, поэтому я уверен, что она может. И она это сделала, я был в восторге от того, что она сделала». В начале этой недели Элтон Джон анонсировал песню посетителям французского пляжного ресторана, подпевая ди-джею. «Я очень рад возможности поработать с Бритни Спирс, — сказал он. — Она действительно культовая певица, одна из величайших поп-звезд всех времен, и на этом альбоме она звучит потрясающе. Я очень люблю ее и рад тому, что мы создали вместе». В ноябре прошлого года суд освободил Спирс от опекунов, которые контролировали почти все аспекты ее жизни в течение 13 лет. Звезда смогла снова сама распоряжаться своими финансами, карьерой и личной жизнью без необходимости платить команде профессионалов и юристов за надзор за ее делами. И хотя поклонники требовали, чтобы она вернулась к музыке, сама она не горела желанием это делать. В серии постов в «Инстаграме» в прошлом году она писала, что намерена держаться подальше от музыкальной индустрии. «Люди понятия не имеют, какие ужасные вещи со мной сделали, — сетовала она. — И после того, через что я прошла, я боюсь людей и бизнеса». Элтон Джон часто поддерживал музыкантов, испытывающих трудности в личной и профессиональной жизни, от Робби Уильямса до Эминема, и он говорит, что его подход к Спирс был обусловлен теми же мотивами. «Тяжело, когда ты молод. Бритни была сломлена. Я был сломлен, когда решил протрезветь, состояние мое было ужасно, и я сам прошел через эти ощущения. К счастью, я не пью уже 32 года и никогда не чувствовал себя счастливее. Теперь я могу давать советы на основании своего личного опыта и помогать им, потому что не хочу видеть ни одного артиста в этой яме», — заявил Элтон Джон в интервью Guardian. «Упущенные возможности» После релиза Hold Me Closer фанаты пообещали купить и везде транслировать песню, чтобы показать Бритни Cпирс, что они все еще любят ее. «Надеюсь, она получит всю поддержку в мире после того ада, в котором находилась 15 лет», — написал один из поклонников на сайте Reddit. «Бритни звучит потрясающе! — восхищается другой на YouTube. — Люблю песню, мелодию, все! Мега-хит рождается!» «Идем на первое место в мире, Бритни и Элтон этого заслуживают», — добавляет третий. Но критики оказались не столь восторженны. «Упс, мы сделали это снова и испортили песню», — гласит заголовок в Times в пятницу, автор которого Уилл Ходжкинсон описал песню как обескровленный ремикс, который убивает магию оригинала. «Начиная с перепродюсированных вступительных тактов, годного для отельного фойе фанкового баса и болезненно гладкой гитарной партии, обработки голосов Спирс и Джона так, что будто полностью растворяются в фоне, упущены огромные возможности», — резюмирует критик. Нил Маккормик из Telegraph также не был впечатлен, написав: «Элтон Джон и Бритни Спирс только что записали одну из самых бессмысленных пластинок в истории поп-музыки». «Hold Me Closer — эфемерный пустяк, который гораздо меньше, чем сумма его частей. Слепленный из песен намного лучше него, это мечтательный отблеск хороших песен, который не подчеркивает ни одной из их сильных сторон и продвигается только за счет новизны», — заключает Маккормик. А по словам Майкла Крэгга из Guardian, песня, напротив,»наполнена собственной силой и остротой. «Кажется, Спирс намекает, что снова найдет себя в музыке, — добавляет он. — Даже если это всего лишь разовый проект — и кто может обвинять Бритни, если она не захочет вернуться в поп-музыку по полной — этого уже достаточно».