Британська розвідка назвала причину нарощення зусиль РФ на Донбассі

На думку британської розвідки, РФ посилила інтенсивність обстрілів на донецькому напрямку з метою відтягнути туди додаткові українські сили на тлі повідомлень про плани України щодо контрнаступу.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає посилення інтенсивності російських обстрілів в останні п’ять днів на донецькому напрямку. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут.

«Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків» — йдеться в огляді.

«Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ» — зазначають у британській розвідці.