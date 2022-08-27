Британська розвідка назвала причину нарощення зусиль РФ на Донбассі

На думку британської розвідки, РФ посилила інтенсивність обстрілів на донецькому напрямку з метою відтягнути туди додаткові українські сили на тлі повідомлень про плани України щодо контрнаступу.
Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Британська розвідка відзначає посилення інтенсивності російських обстрілів в останні п’ять днів на донецькому напрямку. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут.
«Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків» — йдеться в огляді.
«Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ» — зазначають у британській розвідці.
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