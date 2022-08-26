Онлайн казино Bounty: как начать играть на деньги Чехія запропонує ЄС скасувати спрощену видачу віз росіянам і білорусам » В США продадут коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена стоимостью $1 млрд Аукционный дом Christie’s выставит на торги коллекцию произведений искусства, принадлежавших соучредителю компании Microsoft Полу Аллену. Этот аукцион станет крупнейшим в истории: общую стоимость картин оценивают в миллиард долларов. Коллекция включает в себя работы мастеров эпохи Возрождения (Боттичелли), импрессионистов (Ренуара), а также художников XX века — Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна. Всего на аукцион, который состоится в США в ноябре, будут выставлены 150 картин, написанных в течение пяти веков. С молотка также уйдет одна из картин серии «Гора Сент-Виктуар» (La Montagne Sainte-Victoire — фр.) французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна — ее стоимость оценивают более чем в 100 млн долларов. Вырученные от продажи средства будут пожертвованы на благотворительность, как хотел того сам Пол Аллен, заявили в Christie’s. Руководитель аукционного дома Гием Черутти отметил, что этот аукцион будет уникальным в своем роде. «Вдохновляющая фигура Пола Аллена, необычайное качество и разнообразие работ, а также пожертвование всех доходов на благотворительность — это уникальное сочетание обстоятельств, которое сделает продажу коллекции событием беспрецедентного масштаба», — сказал Черутти, добавив, что искусства для Пола Аллена «было важным как с эмоциональной, так и с интеллектуальной точки зрения». «Эта коллекция отражает разнообразие его интересов во всей их загадочности и красоте», — сказала сестра Пола Аллена, Джоди Аллен. Пол Гарднер Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Аллен ушел со своего поста восемь лет спустя после того, как у него обнаружили лимфому Ходжкина — редкую форму рака. Тогда ему удалось победить болезнь. После ухода из Microsoft, в 1986 году, Пол Аллен основал компанию Vulcan вместе со своей сестрой Джоди. Фирма занималась различными направлениями бизнеса и благотворительной деятельностью. У Аллена был многомиллиардный инвестиционный портфель, включая технологические компании и проекты в сфере недвижимости. В 2010 году он пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность после смерти. На тот момент Аллен был 37-м богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes с состоянием в 13,5 млрд долларов. В 2009 году у Пола Аллена была диагностирована неходжкинская лимфома (раковое заболевание крови), от которой он также излечился благодаря химиотерапии. Однако заболевание вернулось и он скончался от его последствий в 2018 году. Аллену было 65 лет.