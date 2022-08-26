Українці повертаються додому: за добу з-за кордону приїхали понад 41 тис. осіб

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби виїхали 42 тисячі осіб. Зокрема, понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу в’їхали понад 45 тисячі осіб, більш як 41 тис. з них – громадяни України.

На пунктах пропуску вчора було оформлено 67 вантажівок з гуманітарною допомогою.

У повідомленні також додають, що за спробу незаконного перетину державного кордону України за минулу добу було затримано 20 осіб – 5 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 15 осіб затримані поза пунктами пропуску. Крім того, ще 16 чоловіків не пропущено через кордон, оскільки під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності документів.