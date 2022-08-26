У британській розвідці назвали причину, чому зупинився наступ росіян на території України

Таку інформацію опублікувало в твіттері міністерство оборони Великої Британії.

Міністр оборони Росії Шойгу 24 серпня заявив Шанхайській організації співробітництва, що російські війська навмисне сповільнюють темпи «спецоперації». Він обґрунтував це «необхідністю зменшення втрат серед цивільних».

На думку британської розвідки, це висловлювання є дезінформацією. Вони вважають, що справжніми причинами зупинки наступу в Україні є недостатня військова ефективність російської армії та потужний український опір, на який не розраховувало керівництво РФ.

Оскільки російські війська, що діють на території України, неоднаразово сповільнювали темп свого просування, є велика імовірність того, що Шойгу та Путін звільнили щонайменше шість генералів.

Розвідка додає, що під час виступу Шойгу в Шанхайські організації співробітицтва, російська балістична ракета малої дальності «Іскандер» влучила в потяг у населенному пункті Чаплине. Унаслідок удару щонайменше двоє дітей загинули. На думку розвідки, це свідчить про те, що Росія готова завдати будь-яку побічну шкоду, коли постає необхідність ракетних ударів.