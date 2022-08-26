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Тайвань за посередництва Польщі передав Україні 800 бойових дронів

Тайвань за посередництва Польщі передав Україні 800 бойових дронів

Тайвань направив захисникам України дрони Revolver 860, здатні скидати міни на супротивника. Спочатку безпілотники продали Польщі, а потім вони уже надійшли в Україну.

Про це повідомляють нідерландський сайт аналізу оборонної розвідки на основі відкритих джерел Oryx та Главком з посиланням на ЗМІ.

За даними розслідувачів, Варшава закупила дрони, щоб нівелювати пряму участь Тайваню в операції. ЗМІ повідомляють, що Україна отримала від Тайваню 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії.

Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів. Він скидає їх завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин.

 

26 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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