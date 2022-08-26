Тайвань за посередництва Польщі передав Україні 800 бойових дронів

Тайвань направив захисникам України дрони Revolver 860, здатні скидати міни на супротивника. Спочатку безпілотники продали Польщі, а потім вони уже надійшли в Україну.

Про це повідомляють нідерландський сайт аналізу оборонної розвідки на основі відкритих джерел Oryx та Главком з посиланням на ЗМІ.

За даними розслідувачів, Варшава закупила дрони, щоб нівелювати пряму участь Тайваню в операції. ЗМІ повідомляють, що Україна отримала від Тайваню 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії.

Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів. Він скидає їх завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин.