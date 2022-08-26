США закликали Росію припинити фільтрацію й депортацію українців

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити заходи з фільтрації та насильницької депортації українців.

Джерело: Державний департамент США

Деталі: Програма спостереження за конфліктами, яку підтримує Держдеп, опублікувала звіт, який містить докази здійснених Росією операцій фільтрації в Україні та примусових депортацій з України.

У звіті Єльської лабораторії гуманітарних досліджень задокументовано, що лише на Донеччині є 21 об’єкт, пов’язаний із фільтрацією.

Дослівно: «Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити свої фільтраційні операції та примусові депортації та надати стороннім незалежним спостерігачам доступ до визначених об’єктів і зон переміщення примусової депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії».

Деталі: Обсерваторія конфліктів (Conflict Observatory) також фіксує випадки пошкодження медичних та освітніх установ в окупованій російськими військами Луганській області.