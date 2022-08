Прогноз погоди на вихідні 27–28 серпня: останній літній вікенд буде дуже спекотним Литва готова добиваться регионального запрета на выдачу виз россиянам » Шпионка ГРУ общалась с офицерами НАТО под видом дизайнера украшений Мария Адела из Перу, успешный дизайнер ювелирных украшений, около десяти лет тесно общалась с офицерами НАТО, политиками и журналистами. Под её видом работала Ольга Колобова из России, шпионка ГРУ. Это выяснили журналисты Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и La Repubblica в совместном расследовании. «Перуанка» Мария Адела Куфельдт Ривера прилетела в Россию в сентябре 2018 года и больше её не покидала. Она «превратилась» в москвичку Ольгу Васильевну Колобову 1982 года рождения – дочь высокопоставленного российского офицера, отмеченного медалями «за службу Отечеству за границей, в том числе в Анголе, Ираке и Сирии». «Мария Адела» появилась в 2006 году, номер её российского паспорта принадлежал к серии, которую ГРУ выдало по крайней мере ещё шести своим шпионам. Согласно созданной для неё легенде, Мария Адела родилась в Перу, работала ведущим специалистом в МГУ и жила в Бескудниковском районе на севере Москвы. Те, кто живёт там сейчас, никогда о ней не слышали. Своим друзьям Мария Адела рассказывала, что её мать-одиночка приехала в Москву на Олимпийские игры в 1980 году, как вдруг получила «экстренное сообщение» и срочно вернулась в Перу, оставив маленькую Марию Аделу «на попечение советской семьи». Некоторые из её друзей относились к этому рассказу скептически. В начале 2013 года Мария Адела зарегистрировала в Италии компанию по производству и продаже ювелирных изделий и предметов роскоши – Serein SRL. Фирменные украшения «по её собственному дизайну, сделанные в Неаполе» покупались в недорогих китайских магазинах, выяснили журналисты. Марии Аделе удалось превратить свой бутик в модный клуб, который посещали местные политики и предприниматели. В 2015 году уже освоившаяся в Неаполе бизнесвумен стала секретарём местного офиса благотворительной организации Lions Club, которая помогает гражданскому обществу во всём мире. Неапольское отделение основал офицер НАТО. Как секретарь отделения Мария Адела познакомилась со многими сотрудниками НАТО, подружилась с некоторыми офицерами, часто общалась с ними в соцсетях. Как минимум с одним из сотрудников НАТО, по его собственному признанию, у Марии Аделы были «непродолжительные романтические отношения». По воспоминаниям полковницы Шелии Брайант, в то время генерального инспектора военно-морских сил США в Европе и Африке, Мария Адела общалась не только с американскими, но и с бельгийскими, итальянскими и немецкими штабами и офицерами НАТО. Мария Адела посещала мероприятия, организованные НАТО и вооружёнными силами США, различные благотворительные обеды и ежегодные балы. Она также ходила к знакомым из офиса НАТО в гости и приглашала их в свой бутик – один из них вспомнил, что покупал в нём вещи. Несмотря на прямой доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, неясно, был ли у Марии Аделы когда-либо доступ непосредственно к базе НАТО. В сентябре 2018 года Мария Адела внезапно исчезла из Неаполя, забрав с собой чёрную кошку Луизу. Через два месяца она опубликовала последний пост в фейсбуке, в котором намекнула, что болела раком. В это же время Ольга Колобова начала активно использовать социальные сети. В своём профиле в WhatsApp Колобова разместила ту же фотографию, что стоит в фейсбук-аккаунте у Марии Аделы. В ноябре 2018 года Колобова приобрела Audi последней модели, а в 2020 году – стометровую квартиру в элитном жилом комплексе в Москве, стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро. Собственником жилья до сих пор числится государство, отмечает The Insider. The Insider и Der Spiegel написали Ольге Колобовой в телеграм и по электронной почте с просьбой о комментарии. Сообщения в телеграме были прочитаны, но Колобова не ответила. Der Spiegel также обратился за комментариями к представителю НАТО. На момент публикации в офисе НАТО не ответили.