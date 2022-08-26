Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ

Німеччина в питанні постачання зброї Україні дотримуватиметься принципу, сформульованого Штатами – не постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію РФ.

Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц під час «Діалогу з громадянами» у Магдебурзі, «Укрінформ»

Пряма мова: «Метою залишається, щоб Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші».

Деталі: За словами Шольца, Німеччина ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники, і діятиме «виважено та обережно», аби війна не переросла з українсько-російської в «зовсім іншу війну».

Нагадаємо: Раніше Шольц заперечив критику в бік його уряду щодо недостатніх обсягів постачання зброї в Україну. Шольц перерахував постачання зброї інших типів, які вже відбулися і ще плануються, в тому числі зенітних танків Gepard, артилерії Panzerhaubitze 2000 і реактивних систем залпового вогню, а також заплановані постачання системи протиповітряної оборони Iris-T і артилерійського радара Cobra.