Прогноз погоди на вихідні 27–28 серпня: останній літній вікенд буде дуже спекотним

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде спекотною у всіх областях України. Подекуди пройдуть грозові дощі.

Погода в суботу 27 серпня

У суботу на Волині, Житомирщині, Вінниччині, Сумщині, в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +29…+31 °С. І це ще можна вважати «прохолодою», оскільки у Криму та південних регіонах країни очікується до +32 °С, а в Луганській, Харківській, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті — +33…+34 °С. Нічна температура — +17… +20 °С.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.

Погода в неділю 28 серпня

У неділю спека не відступить. У Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Кіровоградській областях, на Волині та Закарпатті очікуються +30…+32 °С. У Криму, на півдні, сході та південному сході повітря розжариться до +32…+34 °С.

Мешканцям Одеської, Миколаївської, Херсонської, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей варто внести до своїх планів корективу на грозу. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18…+21 °С.

Погода в понеділок 29 серпня

Погода на початку тижня буде так само спекотною. У Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Київській, Житомирській та Сумській областях — +31…+32 °С. У південних областях буде спекотніше на 2–3 градуси, а в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській синоптики прогнозують +33…+35 °С. При цьому скрізь, окрім західних областей, погода буде ясною, без дощів.

Обережно, амброзія!

Полин в Україні вже відцвів, тому основну загрозу для алергіків становить пилок амброзії. Щоб мінімізувати його шкідливий вплив, ми знову радимо внести до порядку денного нехитрі ритуали. Включайте кондиціонер (він не тільки охолоджує, а й фільтрує повітря), щодня мийте волосся й регулярно користуйтеся спреями з морською водою. Пам’ятайте, що насіння та олія соняшнику, кавуни та дині, мед і навіть трав’яні чаї можуть посилювати алергічний «ефект» амброзії.