Лукашенко сообщил о переоборудовании белорусских самолетов для несения ядерного оружия

Глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что переоборудование белорусских самолетов для несения ядерного оружия завершено, сообщают российские СМИ.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» – цитирует агентство РИА «Новости» высказывания Лукашенко.

По данным агенства, Лукашенко добавил, что Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

Слова президента также приводит госагентство Белта.

Ранее Лукашенко заявил, что попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки, сообщают СМИ.

Путин и Лукашенко провели переговоры 25 июня в Санкт-Петербурге.

Российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

В то же время Лукашенко уточнил, что белорусская сторона не требует передачи ядерных боеприпасов, но при этом заинтересована в модернизации самолетов под ядерные заряды.