Литва готова добиваться регионального запрета на выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Литвы заявил, что, если ЕС не согласится ввести запрет на выдачу виз для российских туристов, он не исключает принятие регионального решения с участием стран Балтии, Польши и, возможно, Финляндии.

Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он предпочел бы «общеевропейское решение, поскольку оно является самым устойчивым и юридически правильным».

«Если такое решение не будет найдено, мы не исключаем поиска регионального решения», – сказал Ландсбергис, не уточнив, каким оно может быть.

Пять упомянутых им стран, которые являются членами ЕС, хотят, чтобы блок в целом прекратил выдачу туристических виз российским гражданам.

Сами они или прекратили выдачу таких виз, или ввели ограничения на это, заявляя, что у россиян не должно быть возможности проводить отпуска в Европе, когда Москва ведет войну в Украине.