Как выбрать удобный туристический рюкзак

Конец лета — удобный период для туристических путешествий. Жара спадает, время отпусков еще не закончилось и вы можете насладиться красотами природы, которая стоит на границе осени и еще не начала сбрасывать листву. Если вам необходимы рюкзаки туристические, то идеальный способ выбирать их в каталоге, оценивая не только цену, но и качество и функциональность. Правильно подойдя к выбору туристического рюкзака, вы не только сможете взять с собой в поход все необходимое, но и получить удовольствие от похода, а это самое главное. Хороший туристический рюкзак служит годами, хорошо хранится и упаковывается, максимально функционален и вы быстро привыкаете к нему. Есть определенные критерии и правила выбора туристических рюкзаков.

Большой рюкзак — много вещей и не тяжело

Бытует мнение, что большие туристические рюкзаки неудобны. Якобы их тяжело носить, трудно разгружать. К качественным, продуманным изделиям это совершенно не относиться. К примеру Рюкзак Gregory Kalmia даже при объеме 60 литров оказывается весьма удобен. казалось бы — до 60 килограмм нагрузка, но вы сможете его не только легко надеть, благодаря удлиненной конструкции и эргономичной спинке, но и передвигаться не нагружая спину и суставы бедра, благодаря правильно поясной поддержке.

Если вы выбираете вместительный и функциональный рюкзак, то обратите внимание на несколько моментов:

материал (важно иметь надежную защиту от влаги и эластичность), который хорошо вентилируется

наличие фиксаторов поясничной и грудной зоны

наличие кармашков с фиксаторами, небольших секций

Эргономичная разгружающая спинка рюкзака

Фиксатор для спальника и компактной палатки

Обязательно проверяйте регулируемость лямок и ремней рюкзака по высоте и ширине, их надежность, возможность жесткой фиксации ремешков при высокой и низкой нагрузке. Важно, чтобы в туристическом рюкзаке была надежно изолированная непромокаемая секция, в которой можно хранить документы или бумаги. Интернет-магазин alp.com.ua предлагает огромный выбор качественных профессиональных туристических рюкзаков, которые можно выбрать в каталоге, оценив их внешний вид и функциональность.

Какой рюкзак на сколько дней и с какой группой

Если вы идете небольшой группой, то вам можно распределить часть общих вещей между несколькими участниками похода. Это позволяет экономить вес рюкзака и объем. В таком случае, вам не обязательно тащить 60 килограмм с собой. Вы можете выбрать рюкзак и на 40 литров, при этом предварительно распределив громоздкие вещи между собой. Другое дело — поход вдвоем или в одиночку. Даже если вы идете в одиночку на кемпинг, палатка, спальник и газовая горелка будут с вами, а потому большого рюкзака тут не избежать.

Но и здесь вы можете сэкономить. В варианте кемпинга можно взять платку напрокат на месте. Тогда часть задач решается простым образом и вы можете использовать более компактный туристический рюкзак.

Выбирая себе туристический рюкзак, обязательно воспользуйтесь услугами консультанта в интернет-магазине. Так вы сэкономите время, а специалист с опытом подскажет вам наиболее подходящий вариант и успешно решит вашу задачу.