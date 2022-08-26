Госдепартамент заявил, что Украина «не будет завоевана никогда»

Госдепартамент США выразил уверенность в том, что российским планам по завоеванию Украины не суждено сбыться.

«Украина не была и не будет завоевана. Она останется суверенной и независимой, и по мере того, как эта война продолжается, мужество и сила украинских военных и народа становятся все более очевидными и все более выдающимися», – заявил журналистам заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Украинцы сделают все возможное для защиты своих домов, своих семей, сограждан, своей страны, – сказал Патель. – Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они застопорились потому, что Россия продолжает вести войну».

Представитель Госдепартамента отметил «непоколебимость» поддержки Украины со стороны США.

«Полномасштабная война президента Путина с Украиной продолжает приносить все большие потери – тысячи убитых и раненых гражданских лиц, 13 миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома, превращение исторических городов в руины, дефицит продовольствия, стремительный рост цен на продукты питания во всем мире – и все это потому, что президент Путин решил завоевать другую страну», – сказал Патель.