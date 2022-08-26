Байден подверг резкой критике республиканцев-сторонников Трампа

Президент США Джо Байден резко охарактеризовал сторонников Дональда Трампа в Республиканской партии, выступая в четверг на мероприятии, которое было организовано в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. По словам Байдена, программа республиканцев, поддерживающих Трампа, приближается к «полуфашизму».

Президент, который в ближайшее время посетит несколько штатов как на Восточном, так и на Западном побережье, надеется оказать поддержку кандидатам от Демократической партии и помешать республиканцам взять под свой контроль Конгресс.

На мероприятии Национального комитета Демократической партии, которое состоялось в четверг вечером в средней школе в округе Монтгомери, в пригороде Вашингтона, приняли участие политические лидеры штата Мэриленд.

Среди участников митинга – представители организации Planned Parenthood, занимающейся оказанием медицинской помощи женщинам, и активисты движения Moms Demand, выступающие против насилия с применением огнестрельного оружия. Демократы надеются, что их перспективы на выборах будут усилены благодаря принятию нового закона о безопасности огнестрельного оружия и поддержке запрета на аборты со стороны республиканцев.

Выступая на митинге, Байден подчеркнул разницу в программах демократов и республиканцев, отметив, что у избирателей на предстоящих промежуточных выборах будет возможность сделать свой выбор.

Перед митингом Байден встретился со спонсорами Демократической партии на мероприятии по сбору средств, которое прошло на территории школы имени Ричарда Монтгомери.

Президент подробно рассказал о проблемах, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и мир из-за изменения климата. Он говорил об экономических потрясениях и будущем Китая и резко критиковал программу Республиканской партии.

«Сейчас мы наблюдаем либо начало, либо похоронный звон по экстремальной программе MAGA, — сказал Байден, имея в виду лозунг бывшего президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». – И это не только Трамп. Это – целая философия, похожая на полуфашизм».

Президент также подчеркнул свое лидерство в построении единства НАТО против вторжения России в Украину и восстановлении сотрудничества с союзниками после президентства Трампа.

«Я недооценил, какой ущерб репутации Америки в мире нанесли предыдущие четыре года», — сказал Байден.

Республиканцы надеются на победу на выборах в ноябре, и история на их стороне. Партия, контролирующая Белый дом, обычно теряет места в Конгрессе на первых промежуточных выборах после выборов президента, и политологи предсказывают, что у республиканцев есть все шансы получить контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом.

Демократы обладают незначительным большинством в Палате представителей, в то время как места в Сенате разделены поровну.

Республиканский контроль над одной или обеими палатами Конгресса может помешать реализации законодательной программы Байдена во второй половине его президентского срока. Это может также усилить споры о том, должен ли 79-летний Байден баллотироваться на переизбрание в 2024 году или передать власть молодому поколению политиков.

Но Байден и его команда надеются, что череда недавних успехов в законодательной сфере и возмущение избирателей по поводу отмены Верховным судом США постановления 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт, приведут к высокой явке среди демократов.