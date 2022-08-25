МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня Шольц відвідав українських військових на полігоні в Німеччині та пообіцяв більше зброї » ЗАЕС повністю відключилася від мережі Енергоблоки №5 і №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок відключення останньої цілої високовольтної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», повідомила Державна інспекція з ядерного регулювання. Відключення повітряної лінії сталося о 12:12, унаслідок чого на енергоблоці №5 спрацював аварійний захист, а енергоблок №6 перейшов на живлення власних потреб. О 12:29 ПЛ-750 кВ «Дніпровська» відновила працездатність, і енергоблок №6 повернувся до мережі. Проте уже о 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», і на блоці спрацював аварійний захист. Оператор українських атомних станцій компанія «Енергоатом» наголосила, що ЗАЕС відключилась від мережі повністю. Це сталося вперше в її історії. Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Персонал станції веде пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.