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ЗАЕС повністю відключилася від мережі

Енергоблоки №5 і №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок відключення останньої цілої високовольтної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», повідомила Державна інспекція з ядерного регулювання.

Відключення повітряної лінії сталося о 12:12, унаслідок чого на енергоблоці №5 спрацював аварійний захист, а енергоблок №6 перейшов на живлення власних потреб.

О 12:29 ПЛ-750 кВ «Дніпровська» відновила працездатність, і енергоблок №6 повернувся до мережі.

Проте уже о 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», і на блоці спрацював аварійний захист.

Оператор українських атомних станцій компанія «Енергоатом» наголосила, що ЗАЕС відключилась від мережі повністю. Це сталося вперше в її історії.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Персонал станції веде пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

25 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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