США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну Папа Франциск призвал молиться за украинский народ » За добу Сили ППО збили три ворожі гелікоптери і 9 безпілотників 9 безпілотників і три гелікоптери втратили окупаційні війська упродовж доби 24 серпня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Також ЗСУ знищили 5 танків, 2 бронемашини, 1 артилерійську систему, 6 реактивних систем залпового вогню та 1 систему протиповітряної оборони противника. Нагадаємо, 21 серпня наші зенітники збили гелікоптер Ка-52 російських окупантів, а також — сім ворожих безпілотників та дві крилаті ракети «Калібр». Також 9 серпня окупаційна російська армія втратила 9 літаків — це найбільша втрата авіації РФ від початку повномасштабного вторгнення.