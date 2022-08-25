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За добу Сили ППО збили три ворожі гелікоптери і 9 безпілотників

9 безпілотників і три гелікоптери втратили окупаційні війська упродовж доби 24 серпня.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Також ЗСУ знищили 5 танків, 2 бронемашини, 1 артилерійську систему, 6 реактивних систем залпового вогню та 1 систему протиповітряної оборони противника.

 

Нагадаємо, 21 серпня наші зенітники збили гелікоптер Ка-52 російських окупантів, а також — сім ворожих безпілотників та дві крилаті ракети «Калібр».

Також 9 серпня окупаційна російська армія втратила 9 літаків — це найбільша втрата авіації РФ від початку повномасштабного вторгнення.

25 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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