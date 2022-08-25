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США домагатимуться притягнення Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну

Лукашенко

Про це йдеться на сайті посольства США в Білорусі.

«З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн», — йдеться в заяві.

У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.

У посольстві додали, що білоруські добровольці б’ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.

«Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну», — йдеться в заяві.

Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.

25 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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