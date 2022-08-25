Штаб оккупантов по подготовке псевдореферендума и выдачи паспортов РФ взорвали в Приазовском – мэр Мелитополя

Штаб российских оккупантов по подготовке незаконного референдума о присоединении оккупированный территорий к РФ и выдачи паспортов граждан РФ местным жителям был взорван в ночь на четверг в поселке Приазовское Мелитопольского района Запорожской области, сообщил мэр города Мелитополь Иван Федоров.

«Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этому сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Там рашисты готовились к «голосованию» и выдавали российские паспорта», – напиcал он в Телеграм.

Как следствие, отметил Федоров, в этом районе «и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше».