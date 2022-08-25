Шпигував в уряді України: агента РФ засудили до 12 років позбавлення волі

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як йдеться у повідомленні СБУ, на основі зібраної доказової бази Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ Росії.

«Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності», — пише СБУ.

Також нагадується, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну та Торгово-промислової палати України.

«Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від $2 до $15 тис. залежно від рівня таємності та важливості зібраних даних. Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному», — зазначають у службі.