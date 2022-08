Russia concentrates more than 400 planes and 360 helicopters on border with Ukraine У парламентах семи країн ЄС закликали до нових санкцій проти Росії, у тому числі візових » Россия разработала план по отключению Запорожской АЭС от сети Россия подготовила подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины на «случай чрезвычайной ситуации». Отключение может привести к сбою систем её охлаждения и потенциально – к ядерной катастрофе. Об этом рассказал глава украинской компании «Энергоатом» Пётр Котин в интервью The Guardian. По словам Котина, российские инженеры представили план работникам ЗАЭС, а те передали его в «Энергоатом», который является оператором всех атомных электростанций Украины. План будет реализован, если случится «серьёзное повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой». Котин сообщил, что электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии. По его информации, в ходе войны на ЗАЭС повреждены три из четырёх основных линий электропередачи и две из трёх резервных. По мнению Котина, план по отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы повысит риск её катастрофического сбоя. Во время переключения на российскую энергосеть система охлаждения ядерных реакторов будет зависеть от одного резервного дизельного генератора. Если он выйдет из строя – на попытки охладить топливо есть 90 минут, затем оно начнёт плавиться. Помимо этого, Котин опасается, что в случае пожара в машинных залах, которые находятся рядом с работающими реакторами, огонь не смогут потушить, «потому что все въезды блокируются грузовиками». По его сведениям, в одном цеху стоят 14 грузовиков, в другом – не менее шести. На спутниковом снимке, по утверждению британской разведки, видны и бронетранспортёры – всего в 60 метрах от реактора. Пламя может распространиться на здания реакторов, и тогда пожар будет иметь катастрофические последствия далеко за пределами региона. Также Котин рассказал о «кампании террора» против работников ЗАЭС. По его словам, одного избили до смерти, другого тяжело ранили, более 200 человек на данный момент задержаны. Котин сообщил, что сейчас на ЗАЭС дежурят девять тысяч человек – из одиннадцати тысяч, которые работали на станции до начала российского вторжения в Украину.