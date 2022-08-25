Представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії

В американському Монтереї на шоу ретро-авто представили ультраексклюзивний Bentley Mulliner Batur. Усього випустять лише 18 таких авто вартістю $1,95 мільйона, і це найдорожча модель в історії британської марки.

Про це повідомляє сайт Bentley.

Розкішне купе створене в підрозділі Mulliner, яке з 30-х років ХХ століття створює найдорожчі Bentley. Модель є свого роду наступником кабріолета Bentley Mulliner Bacalar.

Фото: Bentley

Автомобіль відкриває новий напрямок у дизайні британської марки. З одного боку, Bentley Mulliner Batur зберігає класичні риси на зразок довгого капота, широкої радіаторної решітки та вигнутого даху. З іншого — у нього карбоновий обвіс, сучасні розкосі фари, тоненькі ліхтарі та висувне антикрило. До речі, у Bentley пообіцяли, що схожий дизайн буде й у першого електрокара марки, який з’явиться у 2025 році.

У Mulliner завжди славилися своїми шикарними інтер’єрами. Салон Bentley Batur можуть обшити шкірою чи алькантарою, покупець може вибрати дерево, карбон чи натуральне волокно. В обробці є навіть 18-каратне золото. Купе отримало віртуальну панель приладів і три циферблати на центральній консолі.

Фото: Bentley

Новий Bentley Mulliner Batur отримав знайомий 6,0-літровий W12 твін-турбо, але зі збільшеною до 740 к.с. і 1000 Н∙м віддачею. Це найпотужніша модель в історії Bentley. З 8-ступінчастою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає близько 3 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год.