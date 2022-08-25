Питання винищувачів для України обговорюється, але на передачу підуть роки, — Пентагон

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Пентагону Колін Каль.

«Що стосується літаків, наприклад, четвертого покоління, навіть якби ми надали їх зараз, вони б прибули лише за кілька років, тому ми зосередилися на тому, що стосується їхніх винищувачів, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль з утримання на сході та, можливо, переходу в контрнаступ», – сказав він.

Каль наголосив, що поточний пріоритет США — це забезпечення ефективного використання літаків, які вже має Україна.

Він зазначив, що США передали Україні протирадіолокаційні ракети HARM.

«Ми адаптували їх, щоб ними можна було стріляти з МіГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи», – сказав заступник голови Пентагону.

Чиновник зазначив, що переговори про передачу Україні американських винищувачів тривають.

За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін доручив своєму офісу працювати з Об’єднаним штабом і Європейським командуванням, по суті, над формуванням майбутньої картини українських збройних сил на середньо- та довгострокову перспективу.

«Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не прийнято», — сказав Колін Каль.