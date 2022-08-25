Папа Франциск призвал молиться за украинский народ

Папа Римский Франциск на своей общей аудиенции вновь призвал молиться за украинский народ, заявив, что люди «уже шесть месяцев страдают от ужасов войны», сообщила информационная служба Vatican News.

«Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги с целью положить конец войне и предотвратить риск ядерной катастрофы в Запорожье», – сказал папа, имея в виду атомную электростанцию, в обстреле которой Украина и Россия обвиняют друг друга.

Понтифик также заговорил о «безумии» войны и потерях с обеих сторон конфликта, заявив, что дети «теряли отцов и матерей – как русские, так и украинские».