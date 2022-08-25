Панические атаки — что это и как с этим бороться

Не смотря на лето, в наше сложное и изменчивое время, психологическая нагрузка на организм возрастает каждый день. Все сложнее концентрироваться и отнюдь не совсем приятные новости создают неблагоприятный фон для нашего настроения. Аналитики считают, что 2022 год, это год роста биполярных расстройств и панических атак. Причины разнообразны и мы о них поговорим ниже. В то же время бороться с паническими атаками можно также различными средствами. Но больше мы сконцентрируемся на том, как их преодолеть. Более детально об описании проблемы можно узнать здесь — rozmova.me, а также познакомиться с разнообразными теориями возникновения панических атак. А вот причины могут быть вполне прозаичны. И если мы знаем причины, мы знаем как с этим бороться.

Итак, основные причины панических атак:

Биохимическа или медикаментозная

Хронический стресс и недосыпание

Наследственность (не часто, но встречается)

Соматические факторы, или медицински, которые являются триггерами нестабильного состояния

Как нам определить у себя паническую атаку.

Как правило паническая атака включает такие факторы: дезориентация или дереализация, нестабильное состояние нервной системы. Чувство головокружения и неожиданные приливы, отдышка и сердцебиение, тошнота, боль и дискомфорт в груди. Также сопровождается нарушениями сна, потерей самоконтроля.

Если у вас присутствуют эти признаки, прежде всего следует обратиться к врачу и проконсультироваться. Узкоспециализированный врач проведет ваш осмотр, и пример правильное решение о лечении панических атак. Поэтому, если у вас есть возможность, не занимайтесь самолечением. Эта проблема успешно решается современной медициной и не является сложной в самом протоколе лечения. Однако человек, подверженный паническим атакам требует периодического наблюдения у враче, особенно если присутствуют рецидивы.

Чем мы можем помочь сами себе при панических атаках.

Вы можете снизить симптомы в тот или иной момент при панических атаках. Один из распространенных способов — правильные техники дыхания, которым вы можете обучиться. При правильном дыхании такие симптомы как боль в груди, учащенное дыхание или отдышка можно погасить в значительной степени. Также можно попробовать успокоительные настои из трав — хуже вам не будет в любом случае.

Воспользуйтесь возможностью и переключитесь. Очень неплохо помогает спокойная тихая обстановка, прогулка на свежем воздухе на природе. Также воспользуйтесь любимой книгой, которая располагает к неспешному чтению в тенистом саду или удобном кресле. Вам может также помочь общение с близким другом.

Но все это лишь способ «сбить волну». Вполне возможно что панические атаки захлестнут вас снова через определенное время. И потому — лечащий врач и периодическое наблюдение с назначением курса лечения помогут вам избавитсья от них на длительное время или навсегда. Не исключайте это простое решение и следуйте по необходимости всем назначенным предписаниям.