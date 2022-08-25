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ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, — Гутерреш

Антоніу Гутерреш

Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив у твіттері.

«Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва на станцію», — написав Гутерреш.

Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет на пресконференції в Женеві заявила, що ЗАЕС потрібно негайно демілітаризувати. Вона закликала президента Росії припинити збройний напад на Україну, повідомляє кореспондентка Суспільного.

«Запорізьку атомну станцію необхідно негайно демілітаризувати. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин поважати міжнародне право, права людини та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини», — сказала Бачелет.

25 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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