ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, — Гутерреш

Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив у твіттері.

«Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва на станцію», — написав Гутерреш.

Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет на пресконференції в Женеві заявила, що ЗАЕС потрібно негайно демілітаризувати. Вона закликала президента Росії припинити збройний напад на Україну, повідомляє кореспондентка Суспільного.

«Запорізьку атомну станцію необхідно негайно демілітаризувати. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин поважати міжнародне право, права людини та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини», — сказала Бачелет.