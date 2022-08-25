Northrop Grumman модернізує стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit

Northrop Grumman спільно з Військово-повітряними силами США модернізують парк стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зокрема, літак інтегрували з високоточною крилатою ракетою JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range). У грудні 2021 року військові здійснили успішні пуски цих КР з B-2 Spirit.

Пуск крилатої ракети JASSM

На стратегічному бомбардувальнику також встановлено нову систему цілевказання з радіолокаційним керуванням – RATS (Radar Aided Targeting System).

RATS дозволить застосовувати з B-2 Spirit ядерну бомбу B-61 mod 12.

Бомбардувальник отримав і нові криптологічні можливості, що дозволить використовувати більш захищений зв’язок.

«Неперевершені можливості B-2 роблять його єдиним бомбардувальником-невидимкою дальнього радіусу дії, який зараз є в арсеналі США», — сказав Шогнесі Рейнольдс, віце-президент і керівник програми B-2 Northrop Grumman.

Таким чином B-2 Spirit залишається ключовою складовою ядерної тріади США.

Northrop Grumman B-2 Spirit призначений для прориву щільної ППО супротивника і доставки звичайного або ядерного бомбового навантаження.

Northrop Grumman B-2 Spirit призначений для прориву щільної ППО супротивника і доставки звичайного або ядерного бомбового навантаження.

Технічні характеристики:

Екіпаж: 2 людини

Довжина: 20,90 м

Розмах крила: 52,12 м

Висота: 5,10 м

Максимальна злітна маса: 171000 кг

Маса корисного навантаження: до до 27000 кг

Двигун:«General Electric F118-GE-100»